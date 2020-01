Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rennes arrache le match nul à Nice Reuters • 24/01/2020 à 23:23









Rennes arrache le match nul à Nice par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de l'ouverture de la 21ème journée de Ligue 1, Nice recevait vendredi le Stade Rennais à l'Allianz Riviera. Et pendant longtemps, les hommes de Patrick Vieira pensaient décrocher leur 9ème succès de la saison. Si la première période a été de qualité pour les deux formations, c'est l'OGC Nice qui ouvre le score dès la 47ème minute grâce à Kasper Dolberg. Rennes n'abdique pas malgré les pépins physiques. Déjà privé de Bourigeaud, Martin et Grenier (blessés) avant la rencontre, le SRFC a vu Maouassa et Nyamsi quitter la pelouse durant la partie. C'est Flavien Tait qui délivre les Bretons à la 81ème minute et porte le score à 1-1. 10ème du classement à trois petits points de Nantes, 4ème, les Niçois laissent filer une opportunité de se rapprocher des places européennes. Ils restent cependant sur une série de 8 matchs consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues.

