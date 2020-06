Renforts indiens dans la zone du choc meurtrier avec la Chine

Dans la nuit de lundi à mardi, des militaires des deux géants asiatiques se sont affrontés dans un corps-à-corps d'une extrême violence, à coups de poings, pierres et barres de fer. Le combat s'est déroulé dans une vallée à plus de 4.000m d'altitude du désert montagneux du Ladakh (nord de l'Inde), objet d'un litige frontalier ancien.

Le décès des soldats indiens "n'aura pas été en vain", a réagi mercredi le Premier ministre indien Narendra Modi dans sa première déclaration publique sur le sujet: "l'Inde veut la paix mais est capable de donner une réponse appropriée lorsqu'on la provoque".

Carte du Cachemire et de ses régions disputées entre le Pakistan, l'Inde et la Chine, et localisation de l'affrontement militaire sino-indien du 15 juin ( AFP / )