René Malleville : " J'ai déjeuné avec Mitterand et Mauroy, alors Eyraud... "

René Malleville n'est pas qu'un mème internet. Loin de là. René Malleville est un homme de 72 ans qui, en un peu moins de deux heures, est capable de vous parler de Pierre Mauroy, d'Enzo Francescoli et de JuL, d'évoquer des boîtes de conserve réchauffées au camping-gaz dans les tribunes du Vélodrome, Maria Callas, M. Pokora, Jacky Le Mat, François Mitterrand, ses collections de pin's et de vinyles, Nino Ferrer, Monseigneur Etchegaray et Josip Skoblar. René Malleville est un homme qui brise les clichés aussi violemment qu'il tire sur sa cigarette électronique "goût gâteau". Tout le contraire d'un mème, en fait.

René Malleville est arrivé en avance, comme en atteste sonde Ballantine's bien entamé. Installé en vitrine de l'OM Café, sur le Vieux-Port, casquette enfoncée sur le crâne et lunettes de soleil posées sur le nez, il tente de passer incognito alors qu'il est ici chez lui. Tout de suite, il propose qu'on s'installe dans un salon, pour être au calme. Mais c'est dans son environnement naturel qu'on a envie de passer du temps avec l'animal qu'on sait par avance indomptable. Et tant pis si le brouhaha ambiant rendra l'enregistrement plus pénible à retranscrire. Il est 15h. Notre train de retour est à 17h.: on a failli le rater.L'été, il m'arrive de boire une bière. Mais contrairement à la légende, je ne bois jamais de pastis, à part quand je suis chez des amis ou en famille. Parce que comme je le bois sans eau, au bout de trois ou quatre...Mon père était dans la police et quand j'avais 4 ans, il a été envoyé au Maroc, à Mogador, aujourd'hui Essaouira, la plus belle ville du Maroc. J'en garde le souvenir d'une enfance heureuse. On y a vécu jusqu'à la fin du protectorat français, en 1956. Et en 1957, on s'est installés à Marseille.Rien. Ça se faisait à l'époque. Comme ma femme. On s'est mariés en 1967, elle a commencé à travailler en 1976. À l'époque, on n'avait pas besoin que la femme travaille.J'ai un frère et deux sœurs. Je suis le cadet.