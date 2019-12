René Dosière : «J'ai du mal à comprendre que Delevoye ait commis pareilles erreurs...»

Ancien député (PS) de l'Aisne, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, René Dosière, 78 ans, a bataillé durant des années pour obtenir les comptes détaillés du budget de l'Elysée. Selon le président de l'Observatoire de l'éthique publique, l'affaire des multiples « oublis » de la déclaration d'intérêts du haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye montre que « la culture déontologique n'a pas suffisamment pénétré les fonctionnements gouvernementaux ».Jean-Paul Delevoye a reconnu plusieurs omissions dans ses déclarations à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Peut-on considérer qu'il s'agit d'un simple « oubli », ou est-ce nécessairement plus grave ?Au premier abord, on peut estimer que cette non-déclaration de fonctions bénévoles dans des associations « la fout mal », passez-moi l'expression, qu'elle est synonyme de beaucoup de légèreté et d'amateurisme, mais qu'elle n'est pas gravissime. Là où je suis plus embêté, c'est au sujet de deux situations où Jean-Paul Delevoye, comme ministre et comme haut-commissaire, a cumulé ses rémunérations avec des rémunérations issues du privé. Cela est absolument interdit, dans le premier cas par la Constitution, et, dans le second, par la loi sur la Fonction publique. J'ai du mal à comprendre que Jean-Paul Delevoye, un homme dont je connais la rigueur, ait commis de pareilles erreurs...Mercredi 18 décembre, la HATVP doit dire si elle saisit la justice pour défaut de déclaration. Estimez-vous qu'elle doit le faire ?La décision appartient à la HATVP et à elle seule. Mon sentiment personnel, néanmoins, est que cette affaire n'est pas du ressort du pénal. Il s'agit d'une erreur personnelle, que Jean-Paul Delevoye s'est dit prêt à assumer - c'est à son honneur. L'autre question induite - celle de savoir s'il est encore l'homme de la situation pour gérer la réforme des ...