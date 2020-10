Rendre aux patients Covid leur "nez d'avant", la gageure de l'hôpital de Nancy

L'idée du Dr Duc Trung Nguyen, praticien hospitalier au service ORL, est d'ajouter quatre parfums (lavande, fraise, épicéa, herbe coupée) aux quatre odeurs de bases (clou de girofle, eucalyptus, rose, citron) déjà utilisées par des médecins allemands et belges pour cette rééducation.

"Avec quatre nouveaux parfums, il s'agit d'accélérer la rééducation et de voir, aussi, si c'est plus efficace", explique le Dr Nguyen qui relève que cette "rééducation olfactive est peu pratiquée en France".

La perte de l'odorat, l'anosmie, "concerne deux tiers des personnes atteintes de Covid en Europe mais seulement 4,8% en Chine", précise-t-il, sans en connaître la raison.

"Peut-être que la question n'est pas posée en Chine. Peut-être que le virus n'est pas tout à fait le même. Peut-être que c'est génétique entre une personne de type caucasien et une personne asiatique", s'interroge-t-il.

L'étude va concerner 80 patients et s'appuiera sur un nouveau kit élaboré par un laboratoire de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).

Toutes les odeurs fortement concentrées sont enfermées dans des petits tubes et doivent être respirées dix secondes deux fois par jour, avec 30 secondes d'intervalle entre chaque tube, pendant huit mois. Un réexamen par le médecin est prévu à mi-parcours.

Selon les derniers chiffres à disposition des chercheurs, "une grande partie" des personnes ayant perdu leur odorat le retrouvent dans un délai "plus ou moins long", assure le spécialiste.

Cependant, pour certains patients, la conséquence de l'infection virale, une inflammation de leurs voies respiratoires, a détruit tout ou partie de leurs cellules olfactives et des mois après la fin de la maladie, l'odorat reste affecté.

"J'aime cuisiner. Je cuisine au goût. Alors, je suis obligé de demander à mon mari ou à mon fils", explique Martine Bailly, 44 ans, cadre SNCF, qui a senti son "odorat revenir mais en partie déformé" après plus de deux mois de privation. "Les vins rouges ont aussi tous le même goût", déplore-t-elle.

This photograph taken on October 28, 2020 shows an olfactory rehabilitation kit in the office of the otolaryngologist doctor Duc Trung Nguyen, at the Nancy university hospital (CHRU) in Vandoeuve-les-Nancy, northeastern France.Doctor Duc Trung Nguyen works on olfactory rehabilitation with Covid-19-infected patients, as well as all pathologies responsible for olfaction loss. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )