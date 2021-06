Rencontres économiques d'Aix: le rebond de la France au coeur des débats

Les Rencontres économiques d'Aix, qui se tiendront de nouveau en présentiel cette année dans la cité provençale mais avec le pass sanitaire, auront une teneur très politique à moins d'un an de l'élection présidentielle pour réfléchir aux enjeux de l'après-crise pour la France.

Sous le thème "Saisir l'avenir ensemble", les Rencontres, programmées du 2 au 4 juillet, accueilleront de nombreux acteurs économiques et politiques français et européens, et seront le premier évènement économico-politique de cette ampleur à retrouver le présentiel depuis l'apparition de la crise sanitaire, ont annoncé ses organisateurs en détaillant le programme jeudi.

"Début juillet sera un moment très particulier parce que la société française va se trouver confrontée à de nombreuses incertitudes" liées au déconfinement total prévu le 30 juin, sur l'évolution de la situation sanitaire, la question d'une reprise "pérenne" de l'économie, les enjeux autour de la gestion de la dette, des relations intergénérationnelles, ou encore de l'évolution des tensions sociales dans notre pays, avance Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, organisateur de l'évènement.

La cinquantaine de débats évoqueront "deux questions fondamentales", selon lui: d'abord "quel sera le capitalisme de demain?", et ensuite "est-ce que la France est capable de rebondir?", alors que la crise a révélé certaines faiblesses.

"Les débats sur le fond seront, au sens le plus large, très politiques, plus qu'économiques", a-t-il expliqué à l'AFP. Une manière d'alimenter la réflexion à moins d'un an de l'élection présidentielle.

Plusieurs candidats déclarés ou pressentis seront d'ailleurs présents comme le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, l'écologiste Yannick Jadot ou le dirigeant du parti communiste Fabien Roussel.

Des représentants d'organisations syndicales et patronales interviendront également.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, participera à la session inaugurale et parmi les invités figurent aussi la prix Nobel Esther Duflo, ainsi que plusieurs ministres français et européens et des PDG d'entreprises du CAC40.

Près de 1.000 personnes pourront être présentes au coeur du Parc Jourdan d'Aix-en-Provence, à condition de présenter un pass sanitaire, tandis que les débats seront aussi retransmis en direct sur internet.