Rencontre Macron-Poutine : pourquoi la France entame un virage pro-russe

Avec la Russie, la diplomatie est parfois affaire de bon sens. Parole de militaire : « Si vous êtes propriétaire d'un pavillon et que votre voisin vous fait des misères, est-ce que vous lui mettez tout de suite un bourre-pif ou est-ce que vous commencez par chercher à vous comprendre, à dialoguer ? ». Surtout quand le voisin en question compte parmi les pays les plus puissants du monde, et que son président, Vladimir Poutine, est un adepte du rapport de force avec qui on préfère ne pas se disputer.C'est dans cet état d'esprit, avec l'espoir de régler un des sujets qui fâchent - un conflit meurtrier entre Kiev et Moscou - que l'Elysée a accueilli ce lundi en fin de journée un sommet de haute volée. À l'affiche, le maître du Kremlin, son homologue ukrainien, l'ancien acteur Volodymyr Zelensky et la Chancelière Angela Merkel sous la houlette d'Emmanuel Macron. Une réunion « format Normandie », comme jargonnent les diplomates, en référence à la région française où les dirigeants des quatre pays s'étaient retrouvés pour la première fois en 2014.Un allié stratégique et plus fiable que TrumpDepuis, la guerre entre Kiev et les séparatistes pro-russes a fait 13 000 morts dans le Donbass, bastion industriel de l'Est ukrainien, et un million de déplacés. Surtout, les négociations semblaient enlisées, depuis 2016, date des dernières négociations entre les quatre. Cette fois, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, les échanges se sont prolongés lors d'un dîner, avant une conférence de presse qui devait avoir lieu devant 500 journalistes accrédités pour l'occasion.Au-delà du différend qui oppose l'Ukraine et la Russie, la tenue de ce rendez-vous à Paris confirme le virage pro-russe entamé par la diplomatie française depuis plusieurs mois. Cet été, Poutine n'a-t-il pas été reçu au fort de Brégançon, résidence estivale du chef de l'Etat ? Au cas où les intentions du président n'auraient pas ...