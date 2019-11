Renault Zoe contre Peugeot e-208, un duel qui fait des étincelles

Pionnière de la démocratisation de la voiture électrique, la Zoe est aussi la plus diffusée en Europe. Elle semble avoir trouvé en la e-208 un adversaire de taille.

Le duel Renault-Peugeot, grand classique de l'automobile française, se joue aussi sur le terrain de la voiture électrique. Star incontestée de l'électromobilité depuis 2012 avec quatre ventes sur dix en France et un titre de modèle le plus diffusé en Europe, la Zoe voit enfin émerger une vraie concurrente venue du groupe PSA. La e-208, dérivée de la nouvelle 208, est lancée alors que la deuxième génération de la petite électrique au losange se renouvelle en profondeur. Comme on pouvait s'y attendre, les deux rivales développent des approches assez différentes.

Deux styles, deux ambiances

La Zoe a été conçue sur une plate-forme particulière, ce qui lui donne cette allure légèrement surélevée et facilite l'installation des batteries sous le plancher mais ménage aussi le volume de son coffre (338 litres). Elle exploite ainsi l'excellent rapport habitabilité-encombrement propre aux véhicules électriques et adopte un design spécifique. A l'opposé, la e-208 reprend le nouveau châssis de la berline dont elle ne diffère, extérieurement, que par sa calandre couleur carrosserie. Ce choix, dicté par des raisons économiques, lui impose un volume de coffre restreint (265 litres), mais contribue à banaliser, dans le bon sens du terme, l'idée que l'on peut se faire d'une voiture électrique.

Autonomie contre capacité de recharge

La Zoe, forte d'une batterie dont la capacité a été portée à 52 kWh, revendique une autonomie de 390 km (selon la nouvelle norme WLTP), contre 300 km précédemment. Elle peut se recharger sur des bornes délivrant une puissance de 50 kWh (option à 1 000 euros). La e-208, avec sa batterie de 50 kWh, table sur une distance maximale de 340 km, mais présente de meilleures performances en matière de recharge, avec une capacité à se brancher sur des bornes délivrant jusqu'à 100 kWh. Selon Peugeot, elle peut récupérer jusqu'à 80 % de sa charge (soit quelque 280 km d'autonomie) en trente minutes, alors que la Zoe devra se contenter de 150 km.

