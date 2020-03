Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault Vitality s'incline en finale Reuters • 30/03/2020 à 10:31









Renault Vitality s'incline en finale par Francisco Rodriguez (iDalgo) Dimanche soir, les Français de Renault Vitality ont perdu la finale des Championnats d'Europe de Rocket League, en s'inclinant face à Dignitas (4-2). En demi-finales, ils ont d'abord battu le FC Barcelone (4-1) mais se sont ensuite heurtés à un excellent Dignitas, de retour au sommet. La finale, très serrée, a basculé du côté du club champion du monde lors de la saison 5.

