Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault va supprimer 1.500 emplois dans l'ingénierie en France Reuters • 16/06/2020 à 13:02









RENAULT VA SUPPRIMER 1.500 EMPLOIS DANS L'INGÉNIERIE EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le constructeur automobile Renault va supprimer 1.500 emplois dans l'ingénierie en France, a-t-on appris mardi de source syndicale, confirmant une information révélée par la chaîne BFM TV. Ces suppressions d'emploi s'inscrivent dans le plan drastique de réductions de coûts présenté au début du mois par le groupe, passant par la suppression de 15.000 postes, dont 4.600 dans l'Hexagone. La suppression de ces 1.500 emplois dans l'ingénierie sera étalée sur la durée du plan, soit d'ici 2022. (Gilles Guillaume avec Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.