Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault prévoit de rouvrir l'usine de Sandouville vendredi Reuters • 20/05/2020 à 13:37









RENAULT PRÉVOIT DE ROUVRIR L'USINE DE SANDOUVILLE VENDREDI PARIS (Reuters) - Renault prévoit de rouvrir vendredi son usine de Sandouville (Seine-Maritime), dont l'activité avait été suspendue quinze jours plus tôt en raison d'une décision de justice liée à l'épidémie de coronavirus, a dit à Reuters une source syndicale. Cette décision a été annoncée mercredi matin aux syndicats de l'usine, qui produit le Renault Trafic et des dérivés du fourgon pour Fiat et Nissan, lors d'un CSE consacrée aux mesures sanitaires prévues sur place. L'usine, qui employait l'an dernier environ 1.900 personnes, avait été la deuxième usine française de Renault à reprendre une activité partielle fin avril. La décision de justice avait provoqué un tollé chez certains syndicats et responsables politiques car elle était survenue quelques jours seulement avant le début du déconfinement national. Le tribunal du Havre, saisi par la CGT, n'avait pas remis en cause le protocole sanitaire choisi par le groupe mais il avait critiqué la procédure suivie pour la présentation des mesures aux syndicats. Renault et la CGT Sandouville n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour faire un commentaire. Un peu plus tôt dans la journée, Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, s'était félicitée de la réouverture de l'usine. "C'est une très bonne nouvelle que ce site puisse rouvrir. Il faut aller de l'avant, les entreprises doivent pouvoir reprendre", a-t-elle déclaré sur la chaîne LCI. (Gilles Guillaume, édité par Gwénaëlle Barzic)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.