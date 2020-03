Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault pourrait reprendre sa production en Chine le 16, PSA le 20 Reuters • 10/03/2020 à 19:40









RENAULT POURRAIT REPRENDRE SA PRODUCTION EN CHINE LE 16 PARIS (Reuters) - Renault et son partenaire Dongfeng pourraient reprendre leur activité de production automobile à Wuhan, en Chine, le 16 mars selon une autorisation provisoire des autorités du Hubei, a indiqué mardi à Reuters une porte-parole du constructeur automobile français. Un porte-parole de PSA a déclaré de son côté que le groupe devrait redémarrer ses usines autour du 20 mars afin que cette reprise se déroule dans de bonnes conditions avec le maximum d'effectifs. Les autorités de la province du Hubei, où le coronavirus est apparu en décembre, ont indiqué que l'activité pourrait commencer à reprendre progressivement à partir du 11 mars. L'épidémie a conduit à maintenir fermées les usines de la province, où les constructeurs automobiles français sont particulièrement implantés, depuis la fin des congés du Nouvel an chinois. (Gilles Guillaume, édité par Henri-Pierre André)

