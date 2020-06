Renault - Luca de Meo : 8 minutes pour séduire

Le visage rond hâlé et la frange poivre, il s'avance d'un pas pressé et souriant quand le président de Renault, Jean-Dominique Sénard, lui laisse la parole au milieu de l'assemblée générale du constructeur, vendredi dernier. Chemise blanche, costume et cravate noirs, Luca de Meo, le nouveau directeur général du Losange qui doit officiellement prendre ses fonctions le 1er juillet, s'exprime pour la première fois publiquement. Son discours dure exactement 8 minutes.

Depuis le début du mois de juin, l'Italien a commencé à rencontrer des dirigeants et à visiter des sites de la société, grâce à un assouplissement de la clause de non-concurrence imposée par Volkswagen. Dans un français presque sans accent - il parle également l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand -, l'ex-artisan du redressement de Seat, filiale de VW, se dit « ému » de retrouver Renault. C'est là qu'il a commencé sa carrière, presque trente ans avant.

« Je suis tout à fait conscient de la difficulté de la situation »

Celui qui se décrit comme un « passionné de l'automobile » fait valoir qu'il aime les challenges, notamment quand il y a « une marque à reconstruire, une situation financière à remettre d'aplomb et des talents à fédérer ». Luca de Meo retrouve ce cocktail en prenant la tête de la firme de Boulogne-Billancourt. Bousculé depuis

