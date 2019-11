Renault : jusqu'à 2,4 millions d'euros d'indemnisation pour Bolloré

Après l'avoir évincé de son poste le mois dernier, le conseil d'administration de Renault a annoncé mardi que Thierry Bolloré, l'ancien directeur général du constructeur automobile toucherait des « actions de performance ». Le montant de ce chèque pourrait atteindre les 2,4 million d'euros.Thierry Bolloré avait été démis de ses fonctions le 11 octobre, officiellement pour donner « un nouveau souffle » à l'alliance avec le constructeur japonais Nissan. Des sources proches de l'entreprise avaient toutefois évoqué des problèmes de management et de performance. Dans un communiqué, le conseil d'administration a indiqué que Renault avait conclu « un accord transactionnel » avec Thierry Bolloré. Cet accord prévoit que l'ancien directeur général bénéficiera du maintien de ses actions de performances au titre de 2017 et 2018, alors qu'elles étaient normalement perdues car soumises à une condition de présence dans l'entreprise trois ans après leur attribution. Bolloré pourra aller voir la concurrenceAinsi, en guise d'indemnisation pour son éviction, Thierry Bolloré toucherait un maximum de 52 509 actions « si tous les critères de performance étaient atteints au maximum ». Le montant réel sera connu l'an prochain. Avec une action Renault à près de 46 euros au cours de clôture de la Bourse de Paris mardi soir, leur montant représenterait jusqu'à 2,4 millions d'euros. En revanche, Thierry Bolloré ne touchera aucune indemnité liée à sa « clause de non concurrence », le conseil d'administration ayant décidé de ne pas l'activer. Ainsi, l'ancien directeur général pourra travailler immédiatement pour un groupe concurrent. « Le conseil a fait preuve d'une certaine mansuétude en ce qui concerne les attributions d'actions gratuites », constate Charles Pinel, associé du cabinet Proxinvest, société de conseil aux actionnaires. Ce dernier trouve « un peu surprenante » la non activation de la clause de non concurrence, ...