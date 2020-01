Renault et Nissan assurent vouloir poursuivre leur alliance

La semaine dernière lors sa conférence de presse à Beyrouth après sa fuite du Japon, Carlos Ghosn, l'ancien grand patron de Renault Nissan avait réglé ses comptes en affirmant qu'« il n'y avait plus d'alliance » et que cette stratégie entre les deux constructeurs « ne fonctionne pas ».Depuis les deux groupes automobiles sont sérieusement chahutés en bourse. L'action Renault a dévissé de plus de 2,8 % en 5 jours pour passer de 41,8 euros à 40,6 euros à la fermeture de la bourse lundi soir. Même tendance chez Nissan à la bourse de Tokyo.Un décrochage alimenté par un article du Financial Times (lien en anglais) qui affirmait dimanche que les hauts dirigeants de Nissan avaient accéléré des préparatifs secrets pour un éventuel divorce. Selon le journal britannique, le constructeur nippon envisagerait de séparer totalement les activités d'ingénierie et de production. LIRE AUSSI > Carlos Ghosn à propos de Renault-Nissan : « Il n'y a plus qu'une mascarade d'alliance »Face au feu dans la maison, les deux constructeurs ont affirmé que leur alliance n'était pas menacée.« Avec les sujets que nous avons sur la table, ça va bien. Cette alliance est bien solide et bien robuste. Elle est tout sauf morte ! », a lancé Jean-Dominique Senard, président de Renault et du conseil de l'alliance avec les deux constructeurs dans le quotidien belge L'Echo. Même tonalité chez Nissan qui a affirmé ce mardi matin ne « pas du tout » avoir l'intention de dissoudre l'alliance.L'alliance gage de compétitivité« L'alliance est à l'origine de la compétitivité de Nissan. Avec l'alliance, pour générer une croissance de long terme et rentable, Nissan va chercher à continuer à obtenir des résultats gagnants-gagnants », ajoute le groupe japonais.Sauf que l'épisode Carlos Ghosn a laissé des traces de suspicions chez les dirigeants et a fait apparaître de nombreuses fissures dans ce montage mis en place et ...