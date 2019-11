Renault : des parlementaires souhaitent que Carlos Ghosn soit rapatrié et jugé en France

Ils sont un peu plus d'une vingtaine de parlementaires, et ils souhaitent que Carlos Ghosn soit rapatrié et jugé en France. Ces élus, majoritairement de droite et du centre, ont publié ce dimanche une tribune dans le JDD pour défendre l'ancien patron déchu de Renault-Nissan.« Nous demandons à l'État français de mettre tout en œuvre afin que Carlos Ghosn soit rapatrié en France pour y être jugé dans le cadre d'un procès équitable », écrivent-ils, presque un an jour pour jour après l'arrestation du dirigeant, le 19 novembre 2018. Carlos Ghosn est accusé d'abus de confiance aggravé et de fausses déclarations aux autorités pendant son mandat chez Nissan. « Acharnement judiciaire évident »Parmi les signataires figurent le nouveau président du parti Les Républicains (LR) Christian Jacob, mais aussi Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et président de l'UDI, ou encore les sénateurs Gérard Longuet et Bruno Retailleau. Une élue de la majorité en fait également partie : Anne Genetet, députée LREM des Français établis hors de France.« Carlos Ghosn n'est ni au-dessus des lois, ni redevable d'une justice d'exception, mais il a droit à la justice. Or, depuis le début de l'affaire, les traités internationaux sur les droits de l'Homme que le Japon, pays membre du G7 a ratifié, ont été violés à plusieurs reprises », pointent les signataires.Ces derniers dénoncent « la longueur et la brutalité » de la détention Carlos Ghosn, doublées d'un « acharnement judiciaire évident dans un pays où l'aveu est au cœur du système pénal et 99,4 % des inculpés sont condamnés ». LIRE AUSSI > « Ghosn jouit plutôt d'un traitement de faveur » : la mise au point d'un avocat japonaisSelon eux, « il ne fait désormais plus de doute que ce qui se joue est avant tout l'épisode d'une guerre économique, qui vise, par tous les moyens, à se défaire de la tutelle française sur Nissan. ...