Renaud Emond, l'envol du Phénix

Recrue phare du mercato hivernal nantais, Renaud Emond, 28 ans, est aussi un mec qui revient de loin. Parce que personne n'aurait misé sur sa réussite au plus haut niveau, parce qu'il a "touché le fond de la cave", parce qu'il est différent, surtout. Oui, l'attaquant belge est bien un footballeur pas comme les autres. Voilà pourquoi.

NantesLyon le 18/01/2020 à 20:55 Coupe de France Diffusion sur

"Il n'a rien d'un attaquant moderne. Il ne va jamais dribbler trois hommes, ne sait pas prendre une défense de vitesse, ce n'est pas un bon pivot... Renaud, c'est autre chose."Axel Lawarée, ancien directeur sportif du Standard

" Sous sa veste de survêtement ouverte et sa barbe de trois jours, Michel Preud'homme tire la tronche et le soleil de Marbella n'y est pour rien. Le match nul (0-0) que son Standard vient de concéder en amical face au Borussia Dortmund non plus. Ce qui agace l'ancien international belge, c'est une absence. ", explique-t-il alors." Renaud, c'est Renaud Emond, 28 ans, sept buts plantés en quatorze matchs de Jupiler Pro Leaguecette saison et dont le destin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com