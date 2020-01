Renaud Barret : « Kinshasa est une ville de science-fiction »

Pour Renaud Barret, la rencontre avec Kinshasa est une révélation. C'est en 2003, il n'est absolument pas réalisateur, ne sait pas plus que quiconque se servir d'une caméra, connaît un peu l'Afrique, mais sans plus. Il travaille dans la publicité, il y est photographe. Un jour, sa vie bascule, il débarque en République démocratique du Congo. Ce qu'il en dit aujourd'hui ? « Cette rencontre m'a changé : j'ai tout lâché et je suis parti m'installer là-bas pendant plusieurs années. » Après son film Benda Bilili, Renaud Barret a éteint pour quelques minutes ses caméras et a parlé au Point Afrique de sa vision des rues de Kinshasa, qu'il raconte en images dans Système K, au cinéma le 15 janvier.Lire aussi Exposition ? « Système K » : tous à AKAA !Le Point Afrique : quelle a été votre première impression en arrivant à Kinshasa ?Renaud Barret : je suis arrivé à Kinshasa et j'ai tout de suite été frappé par quelque chose : toutes les personnes que je rencontrais étaient des personnages. De 7 à 77 ans, tout le monde est porteur d'une odyssée. J'écoutais les gens me raconter leur vie et je me disais : il y a mille histoires à raconter ! J'ai acheté des caméras et j'ai commencé à filmer.En quoi cette ville vous a « changé » ?Elle m'a apporté une évidence : je devais faire des films. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie, chez moi en France. Kinshasa m'a donné la possibilité d'être...