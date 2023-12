information fournie par So Foot • 17/12/2023 à 23:08

Renato Sanches sorti après 18 minutes de jeu, José Mourinho s’excuse

Un coup de mou ?

Entré à la pause face à Bologne (2-0), Renato Sanches a été impuissant sur le deuxième but adverse et est sorti dépité à la 63 e minute. Tête basse, le milieu prêté par le Paris Saint-Germain a longuement fait le tour du terrain au moment de son remplacement, sans doute sonné. Certains ont sûrement pensé à une blessure pour celui qui n’a disputé que cinq matchs de Serie A cette saison – dont ces 18 petites minutes – et qui reste abonné à l’infirmerie, mais c’est finalement uniquement un choix de l’entraîneur de l’AS Roma, José Mourinho.…

EL pour SOFOOT.com