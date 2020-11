Renard : "L'Arabie saoudite est un vrai pays de foot"

Onze mois après avoir dirigé sa sélection pour la dernière fois, en finale de la Coupe du Golfe face à Bahreïn (0-1), Hervé Renard l'a retrouvée samedi, en amical face à la Jamaïque (3-0). Avant les retrouvailles face aux Reggae Boyz mardi soir, le double champion d'Afrique explique les raisons qui l'ont poussé à changer de continent.

Ça a été long, en effet. La dernière fois que j'avais vu mes joueurs, c'était à Doha, en finale de la Coupe du Golfe contre Bahreïn, le 8 décembre 2019. Puis il y a eu le confinement, l'arrêt des compétitions... Je me suis confiné au Sénégal, je suis passé par la France et je suis revenu en Arabie saoudite début août. Depuis, avec mon staff, nous avons sillonné le pays, assisté à 62 matchs. Je ne suis pas resté les bras croisés, mais j'étais heureux de retrouver le terrain, les joueurs, pour ces deux matchs amicaux. Évidemment, le contexte est particulier, avec ces rencontres sans public, mais c'était important de nous revoir, de travailler, pour préparer la suite, et notamment les qualifications pour la Coupe du monde 2022.Oui ! J'avais deux objectifs : d'abord, je voulais rester sélectionneur. Ensuite, je souhaitais changer de continent. Voir autre chose.Pas du tout ! On n'a jamais fait le tour de ce continent. J'y ai vécu des choses merveilleuses avec les joueurs, les dirigeants, les supporters. Je ne peux pas exprimer ce que je ressens quand je parle de l'Afrique, tellement c'est fort. J'ai gagné deux CAN, avec la Zambie et la Côte d'Ivoire en 2012 et 2015. Ce continent m'a donné ma chance. J'y retournerai sans doute un jour. Mais voilà, après avoir été l'adjoint de Claude Le Roy au Ghana, entraîné quatre sélections (Zambie, Angola, Côte d'Ivoire, Maroc), et un club (USM Alger), il fallait que j'aille voir ailleurs. Quand j'étais sous contrat avec le Maroc, la Corée du Sud m'avait