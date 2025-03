Renaissance organise un "sommet pour la démocratie et les libertés" avec ses partenaires européens

Le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République Gabriel Attal (C) assiste à une séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, à Paris, le 11 février 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le patron de Renaissance Gabriel Attal et la présidente du groupe Renew au Parlement européen Valérie Hayer convient lundi à Paris une cinquantaine de dirigeants centristes européens pour un "sommet pour la démocratie et les libertés", face à "l'internationale réactionnaire" menée par la Russie et les États-Unis de Donald Trump.

"Aujourd’hui, on le voit, une internationale réactionnaire, comme l'a dit le président de la République, est à l’œuvre. Elle est sûre d'elle, elle avance comme un rouleau compresseur, elle devient la seule qu'on entend dans le débat public. Il nous revient à nous de démontrer qu'il n'en est rien et de montrer qu'il y a face aux réactionnaires un mouvement aussi puissant, aussi fort, probablement plus puissant et plus organisé, qui se lève", a expliqué Gabriel Attal mercredi à la presse.

"On a donc pris l'initiative, avec Valérie Hayer, de rassembler lundi 24 mars à Paris les chefs de délégation au parlement européen, les présidents de groupe des parlements nationaux et les chefs de partis nationaux membres et alliés de Renew pour ce qu'on a appelé un sommet pour la démocratie et les libertés", a-t-il développé.

Ce sommet rassemblera à la Cité universitaire internationale de Paris une cinquantaine de dirigeants, dont notamment l'ancien Premier ministre bulgare Nicolaï Denkof, l'ancienne Première ministre belge Sophie Wilmès ou encore Szymon Holownia, président du parlement polonais et candidat à l'élection présidentielle du mois de mai. Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné sera également présent.

Ce sommet constitue "le point de départ d'une coalition libérale, démocrate, progressiste, qui fera dérailler le rouleau compresseur réactionnaire et qui engagera fermement un renforcement de notre soutien à l'Ukraine", a expliqué M. Attal.

Après ce sommet, "l'enjeu et l'objectif sont d'élargir le format au-delà des pays de l'Union européenne -Royaume Uni, Canada, Norvège, Islande-, avec nos partenaires politiques qui partagent notre souhait de défendre et de promouvoir notre modèle de démocratie". "Et c'est aussi un signal qu'on enverra outre-atlantique aux démocrates", qui sont "en train de s'organiser" face à Donald Trump, a expliqué Valérie Hayer.

Ce sommet, auquel ont été conviés le président Emmanuel Macron et le Premier ministre François Bayrou, doit déboucher sur une déclaration commune "autour d’engagements forts d'un soutien à l’Ukraine", d'un "soutien à notre réarmement" et de "la volonté de construire une Europe de la défense plus large que les frontières de l'Union", a expliqué M. Attal.