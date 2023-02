Renaissance dévoile lundi des propositions sur le "partage de la valeur" en entreprise

Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, formulera lundi lors d'une convention des propositions sur le "partage de la valeur" dans l'entreprise qui ont vocation à être "traduites dans la loi rapidement", a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire vendredi.

La convention se tiendra dans les locaux parisiens de Qonto, entreprise de services financiers, en présence d'Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, également responsable du pôle idées de Renaissance, et du ministre du Travail Olivier Dussopt.

Trois députés du parti présidentiel, David Amiel, Marc Ferracci et Louis Margueritte, ont planché sur les propositions dont M. Le Maire, lors d'un échange avec la presse vendredi, n'a pas souhaité dévoiler les contours.

Il s'agira "d'ouvrir des pistes qui puissent se traduire en décisions concrètes, qui permettront à toutes les Françaises et les Français qui travaillent une meilleure rémunération de leur travail et une meilleure association aux résultats de leur entreprise", a expliqué M. Le Maire.

Cette convention "doit être aussi l'occasion pour Renaissance de se ré-accaparer ce sujet-là, qui a été délaissé totalement par les partis réformistes, notamment à gauche", a de son côté estimé le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné.

Fin novembre, Renaissance avait notamment prôné un dispositif de "dividende salarié" obligatoire pour toutes les entreprises, ainsi qu'une "super-participation" pour les entreprises d'au moins 50 salariés réalisant des "super dividendes", c'est-à-dire si les dividendes versés sont supérieurs à 20% de la moyenne des cinq dernières années.

Par ailleurs, cette convention intervient alors que le 10 février, après des mois de négociations compliquées, le Medef, la CPME et U2P côté patronal et les syndicats CGT, CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC ont présenté un texte d'accord pour "poursuivre la simplification des dispositifs d'intéressement, de participation et d'actionnariat salarié et renforcer leur attractivité" dans les entreprises, particulièrement chez les plus petites. Un texte salué par M. Le Maire.