Rémy Descamps : « J'aimerais être un anonyme pour nettoyer les plages »

Après avoir solidement assuré l'intérim dans la cage du FC Nantes pendant la convalescence d'Alban Lafont, en fin d'été, Rémy Descamps (27 ans) a retrouvé sa place de n°2, mais continue de briller sur un autre terrain : celui de l'écologie. Avec Doxa, la marque de vêtements « éthiques » qu'il vient de lancer avec deux amis, le portier passé par le PSG revendique un véritable engagement environnemental.

La promesse de votre marque, c’est de miser sur des matières bios, minérales et végétales plutôt que chimiques.

Le durable, quoi. C’est notamment au niveau de la teinture, qui est là aussi naturelle, donc plus éthique. L’entreprise avec laquelle on travaille au Portugal est soucieuse de l’environnement. À la base, on voulait faire quelque chose de local, en France, sauf qu’on n’a pas été pris très au sérieux. Pour lutter contre la fast fashion , on veut faire quelque chose qui peut entrer dans la garde-robe de tout le monde, et qui dure. La teinte naturelle, c’est le futur de nos vêtements. On a commencé un autre projet, c’est de récolter le marc de café pour essayer d’en faire une teinture. Ça peut aussi être les peaux de banane ou les noyaux d’avocat… On veut avancer, amener une réflexion.…

Propos recueillis par Jérémie Baron, à La Chapelle-sur-Erdre pour SOFOOT.com