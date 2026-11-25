Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau retrouve des couleurs ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ilya S. Savenok )

Après des années difficiles liées aux soubresauts du commerce mondial et à des droits de douane fluctuants, le groupe de spiritueux Rémy Cointreau retrouve des couleurs, mais a annoncé mercredi souhaiter réduire substantiellement ses effectifs, afin d'améliorer sa rentabilité.

Dans la foulée de la publication de ses résultats semestriels, Rémy Cointreau a indiqué qu'il comptait se séparer de 12 à 15 % de ses salariés, dans le cadre d'une nouvelle stratégie présentée par le groupe pour les cinq prochaines années.

La réduction d'effectif concernerait jusqu'à 14 % des salariés en France, et jusqu'à 16 % des salariés dans le reste du monde. En tout, Rémy Cointreau comptait près de 1.800 salariés au décompte du groupe en mars 2026.

Cette réduction du nombre de salariés est justifié par le groupe comme "une adaptation des structures et des effectifs" afin "de ramener les frais généraux à un niveau cohérent avec la taille du groupe", précisant qu'en France un plan de départ volontaire est déjà en cours.

Le titre bondissait de 10,31 % à 56,70 euros, dans un marché en hausse de 0,50 % vers 13H00, heure de Paris.

Mercredi, le groupe a publié des résultats encourageants, avec un chiffre d'affaires à 510,9 millions d'euros sur le semestre décalé (achevé fin septembre), en hausse de 4,4 %, porté par le cognac. La baisse de son bénéfice net, à 57 millions d'euros (-9,8%), est essentiellement liée aux coûts de restructuration de son plan de transformation et à une dépréciation d'actifs, sans traduire une baisse de l'activité courante.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice net du groupe est en forte hausse sur le semestre, bondissant de 19,9 %.

Fort de ce retour à la croissance, Rémy Cointreau indique relever ses perspectives annuelles de rentabilité, tablant désormais sur une "solide" amélioration organique (à données comparables) de sa marge opérationnelle courante, contre une "légère" amélioration précédemment.

Coeur d'activité du groupe, le cognac porte les ventes et la rentabilité de Rémy Cointreau sur le semestre.

Concernant cette boisson, les frais de marketing et de communication ont été ponctuellement réduits au premier semestre, mais seront renforcés pour la deuxième partie de l'exercice, afin d'accompagner une "activité plus soutenue en fin d’année aux États-Unis et lors du Nouvel An chinois", indique Rémy Cointreau dans son communiqué.

A l'inverse, la division Liqueurs et spiritueux a enregistré un chiffre d'affaires en recul (-7,1 %), pénalisé, selon Rémy Cointreau, par des effets de déstockage liés aux changements de distributeurs aux États-Unis, une consommation modérée en Europe et au Moyen-Orient, ainsi qu'un léger repli en Chine.

Trésorerie dans le vert

Pour son exercice annuel décalé 2026-2027, le groupe prévoit désormais un effet favorable des devises de +15 millions d'euros sur son chiffre d'affaires, et de +8 à +10 millions d'euros pour son résultat opérationnel (contre entre +3 à +5 millions précédemment).

Concernant les conséquences des droits de douane sur son résultat opérationnel courant, Rémy Cointreau prévoit un impact nul aux États-Unis, et un impact d'environ 5 millions d'euros en Chine.

Mercredi, Rémy Cointreau a également dressé sa stratégie pour les années à venir, avec une feuille de route à horizon cinq ans.

Le groupe cherche à "s'affranchir de la seule dynamique des marchés", alors que ses résultats financiers des dernières années ont souvent été tributaires des soubresauts du commerce mondial, les spiritueux étant fréquemment l'objet de menaces de droits de douane lorsqu'un contentieux commercial oppose la Chine ou les Etats-Unis à l'Europe.

Rémy Cointreau compte améliorer sa "croissance organique", c'est-à-dire faire davantage de chiffre d'affaires à périmètre égal, en s'appuyant sur le Cognac.

Rémy Cointreau souhaite notamment vendre davantage de son cognac Rémy Martin VS en Afrique, et "recruter de nouveaux consommateurs" aux États-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe veut gagner des parts de marché "tant sur le haut de gamme" que "sur les segments plus accessibles". Rémy Cointreau souhaite notamment vendre davantage de son cognac "Rémy Martin VS" en Afrique, et "recruter de nouveaux consommateurs" aux Etats-Unis.

Concernant la division Liqueurs et spiritueux, le groupe met en avant trois marques "prioritaires" pour son développement : Cointreau, The Botanist et Bruichladdich.

Des efforts qui, couplés aux économies structurelles et aux réductions d'effectifs, doivent permettre à Rémy Cointreau d'atteindre une croissance organique de son chiffre d'affaires autour de 5 % entre 2027 et 2029, avant de dépasser les 5 % à partir de 2029.