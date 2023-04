information fournie par So Foot • 23/04/2023 à 08:53

Remy Cabella ne comprend pas l’arbitrage d’Auxerre-Lille

« Nous aurions dû gagner 4-0, 5-0. »

Telle est la conclusion de Paulo Fonseca, plus que frustré après le match nul concédé par son Lille à Auxerre à l’occasion de la 32 e journée de Ligue 1. Devant les médias, l’entraîneur du Losc a en effet fait part de son incompréhension au regard de la domination de son équipe et des opportunités manquées : « Il y a eu des occasions franches en notre faveur, sept ou huit, qui auraient dû nous permettre de l’emporter. Ce n’est pas une question de caractère, mais c’est l’histoire de notre championnat : avoir beaucoup de possibilités, et à la fin… C’est comme ça, il y avait de la déception dans le vestiaire. »…

FC pour SOFOOT.com