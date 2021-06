Rémunération des agriculteurs : la FNSEA satisfaite du nouveau texte

La proposition de loi Egalim 2, adopté à l'unanimité jeudi à l'Assemblée, répond aux principales attentes du monde agricole", salue vendredi le syndicat majoritaire FNSEA.

(photo d'illustration) ( AFP / REMY GABALDA )

Unanime, l'Assemblée nationale a adopté jeudi 24 juin une proposition de loi de la majorité qui entend rééquilibrer les relations avec industriels et supermarchés, une "impérieuse nécessité" face à la "guerre des prix" selon le gouvernement.

Le texte a vocation à compléter l'arsenal de la loi Alimentation ou "Egalim" votée en 2018, qui a notamment encadré les promotions et relevé le seuil de revente à perte afin d'enrayer la course aux prix bas, sans tenir ses promesses en matière de rémunération pour les agriculteurs. Il prévoit notamment de généraliser les contrats écrits entre l'agriculteur et la première entreprise qui va transformer ses produits, sur trois ans minimum, en tenant compte des coûts de production.

Ce texte répond aux principales attentes du monde agricole", salue vendredi le syndicat majoritaire FNSEA. "Le résultat est globalement positif" , soulignent la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs dans un communiqué. "La voie est (...) tracée pour un texte précis qui vient encadrer les règles sur la contractualisation et les relations commerciales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire", ajoutent les syndicats.

Ils se disent dans le même temps "lucides": "il faudra que les opérateurs se saisissent des outils et les respectent dans un esprit de dialogue et de confiance renouvelés pour que la valeur revienne dans les cours de ferme".

"L'examen au Sénat devra être dans la continuité du travail des députés, en conservant les éléments principaux du texte, tout en l'améliorant encore de sorte à garantir que les règles posées soient bien respectées", préviennent-ils.