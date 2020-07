Remontée record en Serie A pour le Benevento de Filippo Inzaghi

Auteur d'une énorme saison et invincible à domicile, Benevento est déjà de retour en Serie A deux ans après l'avoir quittée, alors qu'il reste encore sept journées à disputer. Tout sauf surprenant, tant le club de Filippo Inzaghi dispose de gros moyens financiers et était attendu.

Il est possible de parler de revanche. En novembre 2017, Benevento devenait la risée de l'Europe en battant le record européen du pire début de saison après avoir enchaîné treize défaites lors des treize premières journées de Serie A. Un peu plus de deux ans et demi plus tard, le club italien vient à nouveau de marquer l'histoire. Un étage plus bas, et de manière positive cette fois : en battant la Juve Stabia sur la plus courte des marges le 29 juin, lesont officialisé leur remontée dans l'élite à sept journées de la fin du championnat.C'est que l'équipe de Filippo Inzaghi, arrivé l'été dernier sur le banc après une expérience compliquée à Bologne, a marché sur la deuxième division italienne. Une seule défaite (en oubliant celle concédée en Coupe d'Italie, contre Monza), meilleure attaque (56 buts marqués avant la 32journée, contre 49 pour son dauphin Crotone qu'il a reçu ce vendredi), défense de fer (quinze réalisations encaissées seulement avant Crotone, devant Frosinone et ses 27 tremblements de filet subis), détermination impeccable... Oui, ce titre est largement mérité et n'a été remis en cause que par la pandémie de coronavirus. Raison pour laquelle la voix d'Oreste Vigorito, le président, a été fortement entendue en faveur de la reprise quand les débats étaient encore d'actualité.Vigorito, justement. Voilà l'une des principales raisons qui expliquent le succès 2019-2020 de Benevento. Ayant récupéré Lire la suite de l'article sur SoFoot.com