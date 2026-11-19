Remise en cause des subventions aux associations : Marine Le Pen "s'inscrit dans une continuité"

La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen à Paris le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo Tribouillard )

Marine Le Pen a réaffirmé sa volonté de couper les subventions aux associations qu'elle juge "politisées" si elle est élue. Une position qui s'inscrit dans une défiance ancienne envers le monde associatif, analyse le sociologue Matthieu Hély.

De l'aide aux plus démunis à l'éducation sexuelle, la défense des droits humains ou l'antiracisme, les associations sont aujourd'hui des acteurs essentiels de l'action publique, explique-t-il dans un entretien à l'AFP.

La liberté d'association, un long combat

Les relations entre l'État et les associations ont longtemps été marquées par la défiance. "La loi Le Chapelier de 1791 dissout les corporations et les corps intermédiaires au nom d'une relation directe entre le citoyen et l'État", explique Matthieu Hély, professeur à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

"Pendant tout le XIXe siècle, l'État se construit et les associations sont perçues comme une concurrence vis-à vis du pouvoir politique. Il y a une suspicion permanente des différents régimes politiques".

Cette défiance se traduit par un encadrement très strict. "Le code pénal de 1810 interdit les regroupements de plus de vingt personnes, soupçonnés notamment de favoriser l'organisation ouvrière et les grèves".

Il faut attendre 1864 pour voir émerger une forme de tolérance avec l'abolition du délit de coalition ouvrière qui instaure le droit de grève.

Enfin, en 1901, la loi consacre la liberté d'association. "L'association devient une institution républicaine".

Cette reconnaissance est renforcée en 1971 lorsque la liberté d'association obtient une valeur constitutionnelle.

Les associations, pilier du modèle social

Très tôt pourtant, l'État compte sur elles pour remplir des missions d'intérêt général.

"Au XIXe siècle, l'État dispose de ressources limitées : l'impôt sur le revenu n'existe pas encore et les finances publiques restent réduites". Faute d'assurer lui-même certains services, il "va s'appuyer très tôt sur les associations" - alors "oeuvres privées" - chargées de ce que l'on qualifierait aujourd'hui de politiques sociales : aide aux orphelins, protection de l'enfance, assistance aux personnes en grande précarité...

Ce partenariat se renforce après la Seconde Guerre mondiale. Durant les Trente Glorieuses, certains imaginent même que les associations deviennent un service public et leurs salariés des fonctionnaires.

Mais la crise économique change la donne et un compromis s'installe : l'État finance et encadre les politiques sociales, tout en en déléguant largement la mise en oeuvre au secteur associatif.

Les associations de défense des droits humains, de lutte contre le racisme ou l'antisémitisme, ainsi que celles engagées pour les droits des femmes, bénéficient elles aussi de financements publics, à la faveur d'une "tradition libérale de l'Etat de financer ces associations, même si elles ont des opinions ou des prises de position qui ne sont pas en accord avec le gouvernement du moment".

90% des partis sont des "associations politiques"

"La prise de position de Marine Le Pen ne vient pas de nulle part. Elle s'inscrit dans une continuité de remise en cause des libertés associatives" depuis plusieurs années avec des subventions qui sont progressivement remplacées par des appels à projets mettant les associations en concurrence. L'association qui n'obtient pas l'appel ne bénéficie pas de financement public, "ce qui suscite de fortes critiques des associations".

Au-delà de la question financière, le sociologue voit également une évolution du cadre politique et juridique. Pour obtenir une subvention publique, la loi de 2021 oblige les associations à signer un contrat d'engagement républicain. En cas de non respect, l'association peut perdre le bénéfice de la subvention.

"Face à la baisse des subventions publiques, de plus en plus d'associations, surtout les grosses, se tournent vers la philanthropie et les fondations privées", voire vers le mécénat d'entreprise et les dons. Mais, en cas de désengagement total de l'Etat, ces financements alternatifs ne permettraient pas à de très nombreuses associations d'assurer leur mission, affirme le sociologue.

Pour lui, les déclarations de Marine Le Pen sur l'arrêt du financement des "associations politiques" mériteraient d'être précisées. "Quelle association est politique et ne l'est pas? Il faut le définir! Car plus de 90% des partis politiques ont un statut associatif". Le Rassemblement national est d'ailleurs lui-même constitué sous la forme d'une association régie par la loi de 1901.