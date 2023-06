information fournie par So Foot • 15/06/2023 à 12:44

Rémi Oudin : « Umtiti m’a permis de reprendre du plaisir »

Après une saison cauchemardesque avec Bordeaux l'année dernière, Rémi Oudin a connu à 26 ans une petite renaissance avec Lecce, qui a arraché son maintien à une journée de la fin de la Serie A. L'ancien Rémois revient sur son aventure italienne avec Samuel Umtiti, les critiques, sans oublier son avenir.

Est-ce qu’on savoure encore plus ses vacances quand on arrache son maintien lors de la 37 e journée ?

Clairement, surtout que c’était un maintien tardif. Je pense qu’on aurait pu l’obtenir un peu plus tôt, mais la manière dont le match s’est passé, comment on a souffert pour l’obtenir, c’est d’autant meilleur, et forcément, les vacances se passent mieux.…

Propos recueillis par Thomas Morlec pour SOFOOT.com