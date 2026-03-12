Rémi Himbert : piquant avant d'avoir de la moustache

Inconnu du grand public il y a quelques semaines encore, Rémi Himbert fait valoir une insouciance qui lui réussit. Si à tout juste 18 ans le Mosellan d’origine s'est fait une place dans cet Olympique lyonnais à coup de doigts dans les oreilles, c'est bien un garçon humble et réfléchi à qui on a affaire.

Malgré l’élimination en quarts de finale de Coupe de France face au RC Lens (2-2, 4 TAB 5), Paulo Fonseca pouvait se targuer d’au moins une chose : la fougue lyonnaise a de la gueule. Gueule qui se veut méticuleusement peignée et surtout juvénile. Entré en jeu sur un flanc gauche auquel il n’est pas habitué, Rémi Himbert a remué les Sang et Or, y allant de son but pour égaliser dans le temps additionnel après avoir délivré un centre décisif pour Roman Yaremchuk. Et le gamin le sait, il vient de frapper fort, alors il kiffe : les doigts dans les oreilles, il répète ce geste qu’il a déjà claqué au Vélodrome après avoir inscrit le deuxième but lyonnais face à l’OM (3-2). Cette célébration, les pelouses de Ligue 1 la connaissent bien : c’est celle du fantasque Memphis Depay. Et l’ancien attaquant néerlandais de l’OL n’est autre que l’idole de Rémi.

⚽ #CDFCA | 🔴🔵 L'OL RELANCE TOUT ! Sur un magnifique centre de Rémi Himbert, c'est Roman Yaremchuk qui vient placer sa tête : Lens ne mène plus que 2-1 ! ▶️ Le direct sur la chaîne sport : https://t.co/MOXh7DpfMW pic.twitter.com/PhRJP7J3dZ…

Tous propos recueillis par SW, sauf mentions.

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com