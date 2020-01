Remboursement SNCF : comment récupérer de l'argent plutôt qu'un bon d'achat

Alors que la situation s'est globalement améliorée sur un réseau ferroviaire durement perturbé par la grève contre la réforme des retraites, de nombreux usagers cherchent encore à obtenir un remboursement. Si votre train a été supprimé à cause du mouvement social, vous avez 61 jours pour effectuer votre demande.Par défaut, ce billet sera remboursé sous forme d'un bon d'achat digital cessible et valable un an, pour garantir un traitement plus rapide. « Au regard du volume très important et exceptionnel des demandes de remboursements, SNCF a privilégié le bon voyage digital comme mode de remboursement », confirme-t-on à la SNCF.Deux demandes de remboursementSachez que vous pouvez exiger un remboursement directement sur votre compte bancaire. Mais alors, il faut vous préparer à un parcours du combattant. Car, quoi qu'il arrive, vous devez commencer par formuler une première demande afin de recevoir... un bon d'achat que vous ne souhaitez pas ! Une fois que vous l'avez reçu, vous devez alors formuler une deuxième demande auprès du transporteur. Une subtilité que nombre d'usagers semblent n'avoir pas saisie, au vu des nombreuses questions postées sur le forum dédié de la SNCF.Et qui dit nouvelle demande, dit nouveaux délais avant d'obtenir enfin le virement tant convoité. La première demande (donnant droit à des bons d'achat) doit être traitée sous une durée allant de 48 heures à 30 jours en fonction de la complexité du dossier. Mais pour la seconde demande, mystère. La SNCF, contactée, juge « compliqué » d'estimer les délais pour obtenir un virement.Voilà pour le principe. Mais comment trouver les formulaires de réclamation au milieu des méandres du site du transporteur ? Pour tous les trains sauf TER, il faut désormais remplir un formulaire sur sncf.com. Il faut d'abord cliquer sur la rubrique « SNCF à votre écoute », puis sur l'onglet « réclamations », enfin en indiquant « grèves SNCF ...