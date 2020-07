Remaniement : un écologiste à Matignon, "ça aurait de la gueule", estime Nicolas Hulot qui n'envisage pas de revenir au gouvernement

L'ancien ministre de la Transition écologique pense que l'écologie va "devenir un point pivot dans la reconstitution du paysage politique" français.

L'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, lors d'une conférence en décembre 2019. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Alors qu' un remaniement gouvernemental devrait être annoncé dans les jours qui viennent , Nicolas Hulot rêve d'un Premier ministre vert. Un écologiste à Matignon, "ça aurait de la gueule", a déclaré jeudi 2 juillet l'ancien ministre de la Transition écologique sur France info , en précisant qu'il n'envisageait pas de revenir au gouvernement. "Enlevez-moi de ce casting, j'ai donné", a affirmé celui dont la démission inattendue avait fait grand bruit en août 2018.

"Je souhaite qu'il n'y ait pas simplement un casting avec un homme et une femme symbolique et qu'il y ait une feuille de route commune, une architecture gouvernementale qui permette de mettre en œuvre une transition digne de ce nom", a-t-il poursuivi, indiquant également qu'il aimerait "un ministère de l'Ecologie et de l'Agriculture conjoint, qui ne soit pas sous la tutelle de Bercy".

"C'est la survie de l'humanité qui est en train de se jouer"

Après la vague verte des municipales , l'ancien ministre veut croire que l'écologie s'apprête à "devenir un point pivot dans la reconstitution du paysage politique" français. "Je pense que ça n'est que justice que, à un moment ou à un autre, l'histoire rende justice à l'écologie et aux écologistes, parce que la réalité démontre que tous ces lanceurs d'alerte dans les milieux associatifs et politiques avaient raison", a expliqué Nicolas Hulot. "C'est un moment intéressant parce qu'il y a une conjonction de deux éléments démocratiques qui, de mon point de vue, donne une grande latitude aux politiques pour agir", a-t-il ajouté.

En votant massivement pour les écologistes, "les électeurs donnent un mandat pour agir et disent au gouvernement 'agissez en grand, comblez ce décalage qu'il y a entre les mots et les actes'. Je pense que c'est un moment favorable pour agir", a insisté l'ancien ministre. "Regardons le monde tel qu'il est au lieu de se regarder le nombril. On oublie que c'est la survie de l'humanité qui est en train de se jouer. Si on peut avoir un moment de concorde sur ces sujets-là ça ferait peut-être du bien", a déclaré Nicolas Hulot.