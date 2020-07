Remaniement : "on me l'a proposé", maintient Ségolène Royal

Invitée d'Europe 1, Ségolène Royal est revenue sur l'épisode de la proposition qu'elle aurait reçue de la part de l'exécutif d'entrer au gouvernement. Malgré les démentis, elle maintient sa version.

Ségolène Royal en janvier 2020 à Marseille. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

"On me l'a proposé." Plus de deux semaines après le remaniement gouvernemental, Ségolène Royal est revenue sur la proposition qu'elle maintient avoir reçu de la part de l'exécutif d'entrer dans le gouvernement Castex.

Interrogé, un collaborateur de l'Élysée avait nié une telle proposition, avant que l'ancienne ambassadrice des pôles n'exhume des échanges SMS avec Jean-Yves Le Drian.

Mais Ségolène Royal l'a assuré au micro d'Europe 1, mercredi 22 juillet : elle a refusé d'entrer au gouvernement par conviction. "Ça n'avait de sens que s'il y avait eu une évolution politique plus profonde , c'est-à-dire une remise à nouveau des services publics, qui ont été drastiquement réduits au cours de ces dernières années."

"Des reculs inqualifiables"

Selon elle, le gouvernement fait fausse route en matière d'écologie, ministère qui est désormais occupé par Barbara Pompili . "Il y a eu des reculs inqualifiables ces trois dernières années", a tancé celle qui rêve ouvertement de la présidentielle 2022.

La candidate malheureuse de 2007 a d'ailleurs une idée précise de ce que devrait être la politique en matière environnementale en France. "Si on veut qu'il y ait une priorité environnementale pour des créations d'activités et d'emplois, tous les ministres et tous les territoires doivent se mobiliser, estime Ségolène Royal. Pour la première fois, les énergies renouvelables constituent l'énergie la plus importante dans la production d'électricité en Europe. Il faut vraiment accélérer ce mouvement".