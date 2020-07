Remaniement : "Le problème, c'est Emmanuel Macron", par le Premier ministre, selon LR

"Les fautes immenses du macronisme ne seront pas dissoutes par un remaniement", selon Guillaume Peltier.

Guillaume Peltier à Romorantin-Lanthenay, le 20 janvier 2020. ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Jean Castex, Édouard Philippe ou un autre, rien n'y change. Le "problème dans notre pays, c'est Emmanuel Macron et son bilan, a estimé lundi 6 juillet le numéro 2 des Républicains, Guillaume Peltier.

Il a aussi fustigé sur BFMTV et RMC la méthode du président de la République, "humiliant déjà" le nouveau Premier ministre Jean Castex en annonçant que son discours de politique générale serait "repoussé aux calendes grecques du mois de juillet", après son intervention, prévue le 14.

Interrogé sur la nomination à la tête du gouvernement d'un homme issu de LR, après déjà celle d'Édouard Philippe, venu des rangs de la droite, Guillaume Peltier a fait valoir que "la question ce n'est pas tel ou tel Premier ministre", mais celle de "la politique menée par le Président".

Un bilan "cataclysmique" et "exécrable"

"Le problème dans notre pays, c'est Emmanuel Macron et son bilan désastreux, et les fautes immenses du macronisme ne seront pas dissoutes par un remaniement , quelle que fut son ampleur", a-t-il jugé. Dette, impôts et cotisations sociales, immigration, le bilan est "cataclysmique" et "exécrable", "et ce n'est pas en changeant de Premier ministre" qu'il sera réparé.

Il a appelé l'exécutif, "plutôt que des bavardages, des commentaires, des déplacements qui ne sont que symboliques", à "mettre enfin des propositions concrètes sur la table". Il réclame ainsi au nouveau Premier ministre en particulier une augmentation des salaires pour "recréer un écart entre les revenus de l'assistance et les revenus du travail", et "une politique de décentralisation" avec une "autonomie fiscale" des territoires.

En matière d'écologie, Guillaume Peltier a demandé la mise en place "dès cet été" d'une "TVA 0% pour la vente directe d'un agriculteur à un consommateur" , pour les billets de train et "la rénovation énergétique des bâtiments".

Il considère également que sur une enveloppe de "5 milliards" d'euros constituée des bénéfices des sociétés d'autoroute, un milliard devrait être "fléché" vers les communes, départements et régions pour aider les Français à acquérir un véhicule propre.

Sur le terrain de la sécurité, il faut "un grand plan de construction de places de prison", a-t-il souhaité, et, pour les "mineurs délinquants récidivistes, la création d'un service militaire obligatoire" , voire "la suspension des aides sociales" pour leurs parents.