Remaniement : la majorité des Français a une bonne opinion de Jean Castex

SONDAGE. Plus de la moitié des personnes interrogées (56%) affirment avoir une bonne opinion du Premier ministre Jean Castex. La cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne, elle, à 39%, selon une enquête BVA* pour Orange et RTL .

Le Premier ministre Jean Castex, le 16 juillet au Sénat. ( AFP / Bertrand GUAY )

Quelque 56% des Français ont une bonne opinion du chef du gouvernement, et 42% en ont une mauvaise opinion. La popularité de Jean Castex est particulièrement bonne chez les sympathisants de la République en marche (90%) , suivis par les sympathisants des Républicains (69%) et ceux du PS (56%). Elle atteint 44% chez les sympathisants de gauche hors PS et ceux du RN.

Les Français restent en revanche une minorité (39%, +1 point en un mois) à avoir une bonne opinion d'Emmanuel Macron, dont la popularité progresse surtout parmi les sympathisants du PS (+8 points). Sa popularité est très forte chez ses sympathisants de LREM (98%), suivis par ceux du PS (42%) et de LR (35%).

Politique de droite ou de gauche ?

Quelque 61% des Français ont une mauvaise opinion du chef de l'État, notamment chez les sympathisants du RN (87%) et de la gauche hors PS (69%). Sur la politique qu'Emmanuel Macron va mener les deux prochaines années, 46% des Français pensent qu'il va mener une politique "ni de droite ni de gauche". 44% estiment qu'elle sera "de droite", 10% "de gauche".

* Enquête réalisée les 15 et 16 juillet auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur de 1,4 à 3 points.