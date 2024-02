Remaniement imminent malgré la crise déclenchée par Bayrou

Le président du MoDem, François Bayrou, au Tribunal judiciaire des Batignolles, le 5 février 2024 à Paris ( AFP / MIGUEL MEDINA )

L'annonce de la seconde partie du gouvernement de Gabriel Attal semblait enfin se dessiner jeudi en fin de journée, sans le centriste François Bayrou qui a ouvert une crise dans la Macronie en invoquant des désaccords et une "dérive" vers une "technocratie gestionnaire" pour expliquer son refus de devenir ministre.

Signe de l'imminence de ce remaniement, plusieurs ministres sortants ont été appelés à la mi-journée, pour se voir signifier qu'ils ne seraient pas reconduits, a-t-on appris de sources concordantes.

Attendue depuis près d'un mois, mais reportée de jour en jour, la deuxième salve de ministres devant compléter l'équipe Attal pourrait être enfin officialisée après le déplacement du Premier ministre auprès des victimes des inondations dans le Pas-de-Calais, où il est arrivé en début d'après-midi.

Auparavant, le chef du gouvernement avait passé une partie de la matinée à l'Elysée, pour une réunion de travail avec plusieurs ministres, prolongée par un entretien de 45 minutes en tête à tête avec Emmanuel Macron. Sans doute pour peaufiner la composition de son équipe.

Car le casting vire au casse-tête, entre les postes sensibles à pourvoir (santé, logement, transports...), les équilibres à respecter (parité), le cas de la ministre de l'Education Amélie Oudéa-Castéra et désormais celui de l'allié centriste François Bayrou.

Le président du MoDem a en effet jeté un pavé dans la mare en excluant une entrée au gouvernement pourtant jugée plus que probable après sa relaxe judiciaire en début de semaine.

"Sans accord profond sur la politique à suivre, je ne pouvais pas accepter", a-t-il ainsi confié mercredi soir à l'AFP, déplorant "une différence d'approche" à ses yeux "rédhibitoire" sur l'Education nationale ou la Réforme de l'Etat, les deux domaines prioritaires où il se serait bien vu aux manettes. Au point de décliner les Armées, qui lui ont été proposées.

- Sortie tonitruante -

Au bord de la rupture, le parti centriste s'est même posé la question de son maintien dans le camp présidentiel, a reconnu un très proche du maire de Pau. La nuit portant conseil, M. Bayrou a confirmé jeudi matin sur franceinfo que le MoDem est toujours "membre à part entière de la majorité qui veut reconstruire le pays".

Mais son parti n'est pour l'heure représenté au gouvernement que par le seul Marc Fesneau, maintenu à l'Agriculture, qui a lui aussi réaffirmé sur le réseau social X son "soutien à l'action de Gabriel Attal et Emmanuel Macron". En attendant que ses camarades Jean-Noël Barrot (Numérique), Sarah El Haïry (Biodiversité) et Philippe Vigier (Outre-mer) soient fixés sur leur sort.

Des portefeuilles en sursis, que certains redoutent de perdre. La sortie tonitruante du patron a d'ailleurs suscité des critiques au sein même du parti centriste. Le député Jean-Louis Bourlanges, président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, estime notamment que cela "affaiblit" la majorité et "discrédite" le MoDem.

Seule certitude, M. Bayrou ne reviendra pas à 72 ans à l'Education nationale, où Amélie Oudéa-Castéra devrait battre un record d'éphémérité après une entrée en matière catastrophique émaillée de polémiques.

Pour la remplacer, le nom de Nicole Belloubet tient la corde. A 68 ans, l'ex-ministre de la Justice du premier quinquennat Macron (2017-2020), issue du Parti socialiste, a aussi l'avantage d'avoir été rectrice des académies de Limoges et Toulouse, entre 1997 et 2005.

"AOC" pourrait, elle, être rétrogradée pour ne garder qu'une partie de ses attributions, notamment les Jeux olympiques.

- "Bienvenue dans l'opposition" -

Au-delà du remaniement, la prise de distance de François Bayrou a mis au jour des clivages profonds dans la majorité.

Le Béarnais a pointé "une dérive" du pouvoir, regrettant que le chef de l'Etat et ses troupes "gouvernent comme avant" alors qu'ils avaient promis en 2017 de "gouverner autrement". Pour lui, "le pays a besoin de plus de compréhension politique de ce qui se passe à la base et de moins de technocratie gestionnaire".

Et, celui qui est toujours haut-commissaire au Plan mais aussi "élu de la province la plus lointaine de France" s'est aussitôt placé dans la perspective de la présidentielle de 2027, dont "l'enjeu" est selon lui de "réconcilier la France qui se bat en bas avec la France qui décide en haut". "Je n'ai jamais renoncé à aucun des devoirs qui sont les miens", a-t-il prévenu.

Au sommet de l'Etat, on faisait mine de vouloir laisser la tempête passer.

"Quand on est un mouvement avec différentes sensibilités, il faut accepter parfois qu'elles s'expriment", philosophait un proche d'Emmanuel Macron.

Le président Emmanuel Macron serre la main du Premier ministre Gabriel Attal à l'occasion de l'hommage aux victimes françaises de l'attaque du Hamas le 7 octobre en Israël, le 7 février 2024 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

A l'inverse, les oppositions ont immédiatement humé le parfum de crise politique. "Bienvenue dans l'opposition", ont ironisé de concert les chefs de file des députés socialistes et des Républicains, Boris Vallaud et Olivier Marleix. Ce dernier a déploré "un mois et demi de cinéma, de théâtre autour d'un remaniement ministériel".