Religion : les Français attachés à la laïcité mais partagés sur le droit au blasphème

Les Français estiment que la laïcité est "trop souvent instrumentalisée par les personnalités politiques".

La loi de séparation des Églises et de l'État a laissé son empreinte sur des églises du Roussillon, où des mentions républicaines sont encore gravées ou inscrites sur certains frontons (illustration). ( AFP / ERIC CABANIS )

Deux sondages publiés mardi 4 février révèlent les relations parfois ambivalentes qu'entretiennent les Français à l'égard de la religion. Ainsi, si trois Français sur quatre sont attachés à la laïcité, ils sont en revanche partagés sur le droit au blasphème , ce droit de pouvoir critiquer une religion (50% pour, 50% contre).

Selon un premier sondage Viavoice* réalisé pour l'Observatoire de la laïcité, 74% des personnes interrogées se disent attachées à la laïcité telle que définie par le droit, après un rappel de la définition ("un principe qui sépare l'État des religions, permet à chacun de croire ou de ne pas croire, garantit la neutralité des fonctionnaires et l'impartialité de l'administration vis-à-vis de tous). Ce sentiment d'attachement est plus fort pour les plus de 50 ans (au moins 75%). En revanche, il n'est que de 61% (-10 points par rapport à l'édition 2019) chez les 18-24 ans.

Selon ce baromètre, 68% des Français estiment que "la laïcité est trop souvent instrumentalisée par les personnalités politiques" . Ils sont 53% à penser qu'on "ne parle de laïcité qu'à travers la polémique", que ce soit dans les médias et dans le débat public. Pour 37%, "on n'explique pas assez ce qu'est la laïcité", et pour 37% également "on ne parle de la laïcité qu'à travers l'islam" (plusieurs réponses possibles). À la question de savoir ce à quoi la laïcité sera confrontée dans les années avenir, 51% répondent "à la montée des intolérances entre les différentes communautés religieuses", 42% "aux crispations engendrées par le port de signes visibles de certaines religions" et 40% "au communautarisme lié à l'absence de mixité sociale dans certains quartiers".

Les propos de Mila "ne relèvent pas" du blasphème pour une majorité de Français

Selon un deuxième sondage Ifop**, réalisé pour Charlie Hebdo , les Français sont très partagés sur le droit au blasphème. À la question "êtes-vous favorable à ce droit de critiquer, même de manière outrageante, une croyance, un symbole ou un dogme religieux ?", les personnes interrogées répondent à 50% y être favorables (21% "tout à fait favorables" et 29% "plutôt favorables") et à 50% "pas favorables" (33 % "plutôt pas favorables" et 17% "pas du tout favorables"). Par ailleurs, 58% des sondés estiment que les propos tenus par Mila, cette adolescente faisant l'objet de menaces après avoir critiqué l'islam , ne relèvent pas de la "provocation à la haine à l'égard d'un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une race ou à une religion déterminée".

Autre enseignement du sondage : 56% des personnes interrogées ne sont "pas d'accord" avec les propos de Nicole Belloubet , garde des Sceaux, qui avait d'abord déclaré que "l'insulte à la religion est évidemment une atteinte à la liberté de conscience", avant de plaider la maladresse. 70% ne sont pas non plus d'accord avec les déclarations du délégué général du Conseil français du culte musulman (CFCM). Il avait affirmé entre autres, "qui sème le vent récolte la tempête", tout en critiquant les menaces dont l'adolescente faisait l'objet. Enfin 53% des Français soutiennent le hashtag #JesuisMila, paru sur les réseaux sociaux, contre 47% qui se positionnent pour #JesuispasMila.

* Sondage Viavoice réalisé pour l'Observatoire de la laïcité dans le cadre de la deuxième édition de "L'état des lieux de la laïcité". Étude réalisée par interviews en ligne, du 6 au 11 décembre, auprès d'un échantillon de 2.000 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

** Sondage Ifop, réalisé pour Charlie Hebdo, 15 jours après la publication sur les réseaux sociaux par Mila, lycéenne iséroise de 16 ans, d'une vidéo dans laquelle elle critique l'islam de manière virulente, après avoir reçu des insultes homophobes. Elle a depuis été menacée de mort et de viol et n'a toujours pas réintégré son établissement scolaire. Elle fait l'objet "d'une vigilance particulière de la part des forces de l'ordre , a affirmé mardi l'entourage du ministre de l'Intérieur. Sondage réalisé auprès d'un échantillon de 2.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, par questionnaire auto-administré en ligne du 1er au 3 février.