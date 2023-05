Relaxe générale dans l'affaire de la CCI du Vaucluse

Ni détournement de fonds publics, ni favoritisme: la cour d'appel de Nîmes a prononcé jeudi une relaxe générale au bénéfice de quatre anciens dirigeants de la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) du Vaucluse, clôturant ainsi une affaire vieille de 12 ans.

Dans un arrêt de 29 pages sévère pour l'instruction, la cour d'appel relève que, en ce qui concerne les soupçons de détournements de fonds publics, "rien ne permet de remettre en cause la probité" des prévenus et notamment de l'ex-président de l'institution, François Mariani, 84 ans, et de son ancien directeur général, Xavier Belleville, 56 ans.

La Cour relève aussi que, si la procédure a eu pour point de départ en 2011 un renseignement anonyme et la "suspicion d'une fraude généralisée gangrénant la CCI du Vaucluse", menant à la mise en cause de ses quatre principaux dirigeants, elle s'est ensuite "limitée aux seuls marchés de coaching passés avec la société de Claude Jimenez, dont les qualité ont parfois été méconnues par les enquêteurs, de même que la bonne foi et l'honorabilité de l'ensemble des prévenus".

Les deux autres membres de la CCI poursuivis dans ce dossier étaient Régis Laurent, ex-directeur juridique, et Michel Maridet, ex-secrétaire général.

"Dès 2013, j'avais fustigé les manquements et la partialité du travail des juges en prévenant que ce dossier se terminerait en Bérézina judiciaire pour l'accusation. Il est honteux que M. Mariani ait ainsi été mis en cause pendant 12 ans", a réagi auprès de l'AFP Me Olivier Morice, avocat de l'ancien patron de la CCI absent des audiences pour raisons de santé.

Les enquêteurs avaient pointé des faits leur paraissant troublants dans l'attribution, entre 2008 et 2011, de missions de conseil en management, pour un montant total de plus de 200.000 euros, à la société de M. Jimenez, CJ Consultant.

Ils relevaient notamment que ce conseiller avait été le seul à présenter une offre trois années sur quatre, que les annonces pour ce marché public n'étaient publiées qu'entre Noël et Nouvel an, dans un journal jugé confidentiel, et que des incohérences dans les agendas des protagonistes laissaient supposer un certain nombre de prestations fictives.

La cour d'appel a écarté ces soupçons, relevant que la candidate écartée n'avait jamais introduit de recours devant le tribunal administratif, que les appels d'offres respectaient la légalité ou encore que les dossiers avaient été visés par les services compétents de la CCI avant d'être approuvés par son président.

Elle a donc prononcé une relaxe générale pour les quatre anciens cadres de la CCI et leur ex-consultant, poursuivi lui pour recel de détournement de fonds publics et recel de favoritisme.