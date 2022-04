Relance: validation européenne pour prolonger les prêts participatifs jusqu'à fin 2023

La Commission européenne a validé la prolongation jusqu'à fin 2023 de l'accès aux dispositifs de prêts participatifs de relance (PPR) et des obligations de relance, pour aider les entreprises en sortie de crise, a indiqué mercredi le ministère de l'Economie.

Le PPR, doté de 11 milliards d'euros et destiné à soutenir le redémarrage des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) ayant un chiffre d'affaires supérieur à deux millions d'euros, devait initialement s'arrêter au 30 juin 2022.

Lancé en mai 2021, le PPR n'a pas rencontré un franc succès auprès des entreprises. Cela s'explique par la vigueur de la reprise économique, selon le ministère, mais le dispositif a aussi été jugé trop complexe, ce qui a poussé le gouvernement à en simplifier les critères d'éligibilité.

A la mi-mars, 724,6 millions d'euros de PPR avaient été consentis, ainsi que 193,5 millions d'euros d'obligations de relance, a indiqué Bercy à l'AFP. Ce ministère a précisé qu'il fallait y ajouter "des réservations à hauteur de 301,1 millions pour les PPR et de 260 millions d'euros pour les obligations de relance", soit des montants pour lesquels les entreprises n'ont eu à ce stade que des pré-accords.

Les PPR, d'une durée de huit ans et qui doivent généralement commencer à être remboursés au bout de quatre, sont considérés comme des quasi-fonds propres et doivent permettre aux entreprises fragilisées par la crise d'investir et d'embaucher. Ils sont garantis à 90% par l'Etat.

Les obligations, à destination des grosses PME et ETI, d'une durée égale à huit ans, sont remboursables entièrement avant la fin 2023.

Ces deux outils sont assimilables à des aides d'Etat et leur prolongation devait obtenir le feu vert de la Commission européenne.

