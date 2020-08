Relance, Liban, Turquie, Bélarus... une rencontre Macron-Merkel à Brégançon le 20 août

Le président de la République va accueillir Angela Merkel au fort de Brégançon le 20 août. Il s'agit de la première visite de la chancelière allemande dans le lieu de villégiature présidentiel.

Angela Merkel et Emmanuel Macron le 21 juillet 2020 à Bruxelles. ( POOL / JOHN THYS )

Emmanuel Macron recevra Angela Merkel le 20 août au fort de Brégançon, sa résidence de vacances, pour échanger sur les prochaines échéances européennes et les grands dossiers internationaux, du Covid-19 au Liban en passant par le Bélarus, a annoncé vendredi 14 août l'Elysée.

"Cette rencontre revêt un caractère exceptionnel puisque c'est la première fois que la chancelière est conviée au Fort de Bregançon par un président de la République française ", a expliqué l'Elysée. Le dernier chancelier allemand à y avoir été invité est Helmut Kohl par François Mitterrand en 1985.

Dans ce fort qui domine la Méditerranée, les deux dirigeants auront une réunion de travail avant de s'adresser à la presse à 18H30, a indiqué de son côté la chancellerie à Berlin.

Liban, Méditerranée orientale

Ils discuteront notamment des "échéances européennes de la rentrée: la coordination européenne liée au Covid-19, le cadre financier pluriannuel dans la suite de l'accord du 21 juillet 2020, le Brexit, le climat, le commerce et la conférence sur l'avenir de l'Europe", a précisé l'Elysée.

Parmi les autres thèmes abordés, figurent la situation au Liban, au Bélarus et en Méditerranée orientale , théâtre d'une montée de tension entre la Grèce et la Turquie, selon la présidence, qui cite aussi les relations entre l'UE et ses "grands partenaires" comme la Chine ou l'Afrique.

Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont vus pour la dernière fois le 21 juillet où ils avaient conclu, par une conférence de presse commune, un sommet européen où les 27 avaient conclu un accord, qualifié d'"historique", sur un plan de relance post-coronavirus, basé pour la première fois sur une dette commune.

Ce plan d'un montant de 750 milliards d'euros a été approuvé au cinquième jour d'intenses négociations menées par la chancelière, dont le pays préside actuellement l'UE, et le président français.

La visite d'Angela Merkel au fort de Brégançon fait suite à celles du président russe Vladimir Poutine en août 2019 et de la Première ministre britannique Theresa May l'année précédente.

Situé sur la commune de Borme-les-Mimosas (Var), le fort, propriété de l'Etat, permet au président français de recevoir ses hôtes dans un cadre à la fois majestueux et détendu.