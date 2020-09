Relance: l'U2P demande une "clarification" des mesures pour les TPE-PME

L'Union des entreprises de proximité (U2P) demande que les mesures du plan de relance en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME) soient clarifiées et expliquées, a déclaré son président Laurent Munerot à l'AFP à l'occasion des Rencontres de son organisation jeudi à Paris.

"Globalement, c'est un plan de relance plutôt satisfaisant", a-t-il estimé.

Toutefois, "il reste à voir le détail des mesures, c'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement un kit d'accompagnement explicatif sur les mesures pour les TPE-PME", a ajouté M. Munerot.

Car "si on veut qu'une entreprise s'empare des dispositifs qui vont être mis en place, il faut qu'il y ait une clarification des protocoles de mise en oeuvre de ces mesures", a expliqué le dirigeant de l'organisation patronale.

Les entreprises de proximité ont enregistré en moyenne un recul de 28% de leur chiffre d'affaires au deuxième trimestre, selon une enquête réalisée en juillet par l'U2P et l'institut Xerfi I+C.

Parmi les professions libérales, petits commerçants et artisans représentés par l'U2P, les mesures du gouvernement sur l'apprentissage et l'emploi des jeunes "ont été accueillies avec beaucoup de bienveillance, parce que ça correspondait aux attentes", a estimé M. Munerot.

Il a cependant précisé que "dans un domaine comme celui de la numérisation des entreprises, on a appuyé sur le fait que non seulement il fallait des aides directes aux entreprises, mais aussi des aides par l'intermédiaire d'organisations d'accompagnement qui peuvent être les organisations professionnelles de chaque métier" ou les chambres du commerce et de l'industrie.

"Sur l'ensemble des secteurs, la reprise a été plutôt rapide", se réjouit le président de l'U2P qui relève néanmoins "une certaine incertitude qui plane quand même avec la crise sanitaire".

Mais il écarte la possibilité d'un reconfinement en cas d'aggravation de l'épidémie de coronavirus cet hiver.

"Économiquement et financièrement pour les comptes de notre pays, ça ne me paraît pas envisageable", a dit M. Munerot, pour qui "il faut trouver d'autres moyens aujourd'hui de surmonter cette crise sanitaire" afin qu'on puisse "arriver à vivre avec ce Covid pendant quelque temps, le temps de trouver une solution pour l'éradiquer".

La ministre du Travail Elisabeth Borne et le ministre délégué aux PME Alain Griset, qui dirigeait l'U2P avant d'entrer au gouvernement, prendront notamment la parole lors des Rencontres de l'organisation qui se tiennent à la Maison de la Mutualité à Paris.