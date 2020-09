Relance économique : l'exécutif appelle les Français à se "faire plaisir"

"Chaque Français a une part de responsabilité" dans le rebond de l'économie française, a lancé le ministre délégué chargé des PME Alain Griset.

Après les prévisions catastrophistes du printemps, l'économie française a mieux encaissé que prévu le choc du Covid-19, selon les dernières études de la Banque de France. Désormais, l'heure est à la relance, et chacun doit y prendre sa part, selon le gouvernement. "Si ceux qui ont mis de l'argent de côté pouvaient même contribuer à la consommation, ce serait encore mieux. Ils pouraient se faire plaisir, améliorer leur habitat, participer à la relance", a déclaré Alain Griset, à l'antenne de BFM Business , mercredi 16 septembre, évoquant les 80 milliards d'euros disponibles sur l'épargne des Français.

"Comme au niveau sanitaire comme sur le plan économique, chaque Français a une part de responsabilité et une part de réussite. L'Etat joue son rôle, mais chaque Français qui le peut peut contribuer en achetant français, en ayant une activité de loisirs quand c'est possible, en améliorant son habitat. Tout ça ce sont des gestes qui font que la France va mieux", a t-il ajouté.

Perspectives encore "incertaines"

La récession mondiale devrait être moins prononcée que prévu en 2020, estime l'OCDE dans ses perspectives économiques publiées mercredi, la réaction rapide et conséquente des Etats ayant permis de limiter les dégâts, mais la reprise devrait être moins forte en 2021 qu'elle ne l'anticipait en juin.

Principaux points du plan de relance économique de 100 milliards d'euros du gouvernement français ( AFP / )

Après avoir accéléré au printemps, lorsque les mesures de confinement destinées à combattre la pandémie de coronavirus ont été allégées, "le rythme de la reprise mondiale a perdu un peu de son élan au cours des mois d'été, en particulier dans les économies les plus avancées", constate l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). L'organisation basée à Paris table ainsi sur un recul de 4,5% du PIB mondial en 2020 puis sur un rebond de 5% en 2020. En juin, elle prévoyait une récession de 6% et une reprise de 5,2%. Elle souligne toutefois que "ces perspectives sont très incertaines" car dépendantes "des hypothèses relatives à la propagation du virus et de l'évolution des politiques" macroéconomiques.