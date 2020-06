Relance des entreprises : les députés votent une hausse des reports de déficit au titre de l'impôt sur les sociétés

Si la proposition est définitivement adoptée par le Parlement, le seuil pour le report de déficit sera relevé de 1 à 2 millions d'euros sur la période de crise.

L'Assemblée nationale, le 23 juin 2020. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Pour aider les entreprises à sortir de la crise provoquée par l'épidémie de coronavirus, les députés ont voté mercredi en commission des finances une hausse des reports possibles de déficit au titre de l'impôt sur les sociétés et le possible versement jusqu'en décembre d'une prime exceptionnelle à leurs salariés. Ces mesures, inscrites dans le troisième projet de budget rectificatif de l'État pour 2020, examiné depuis mardi par la commission, seront de nouveau étudiées dans l'hémicycle à compter du 29 juin. Les amendements devront alors être revalidés pour être intégrés.

Les déficits subis au titre d'un exercice par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) peuvent s'imputer sur les bénéfices réalisés au titre de l'exercice précédent (régime dit du 'carry back'). L'amendement de Jean-Noël Barrot (MoDem) adopté mercredi prévoit un relèvement du seuil pour le report de déficit de 1 à 2 millions d'euros sur la période de crise. Cela doit permettre aux entreprises "de générer un gain de trésorerie favorisant le financement du besoin en fonds de roulement et des investissements, et le maintien ou la création d'emplois", selon l'exposé des motifs de l'amendement. Le président de la commission Eric Woerth (LR) proposait même d'aller plus loin pour "booster le carry back", en supprimant son plafond. Il a fait valoir que cela avait été efficace durant la crise de 2008.

Prolongement du versement des primes exceptionnelles et autres mesures

Sur proposition MoDem, Agir ensemble et LR, les députés ont également voté le report de l'échéance, du 31 août au 31 décembre, pour le versement par les entreprises d'une prime exceptionnelle à leurs salariés. Cette prime pouvant atteindre jusqu'à 1.000 euros, exonérée de cotisations sociales et de prélèvements fiscaux, avait été créée fin 2018 pour répondre à la colère des "gilets jaunes".

La commission a en outre voulu aller plus loin sur le déblocage possible de l'épargne retraite des indépendants rencontrant des difficultés économiques : le plafond des sommes pouvant être débloquées a été relevé à 8.000 euros, à l'initiative d'Olivia Grégoire (LREM).

Par ailleurs, les députés ont prévu d'étendre l'accompagnement financier des collectivités et de leurs autorités de transports à Ile-de-France Mobilités, via un amendement du rapporteur Laurent Saint-Martin (LREM). Celui-ci a précisé qu'un acompte de 425 millions euros était prévu dès promulgation du projet de loi. La présidente de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, tire le signal d'alarme depuis plusieurs jours sur les pertes de recettes "abyssales" subies par les transports publics dans sa région en raison de la crise du coronavirus. Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari a promis une aide de l'Etat.

Dans la soirée, les élus ont également adopté un amendement Agir qui abroge la taxe forfaitaire de 10 euros sur les contrats à durée déterminée dits d'usage (CDDU), arguant que ces contrats sont "incontournables" dans certains secteurs frappés par la crise comme la restauration. Cette taxe avait été instaurée fin 2019 afin d'inciter financièrement les entreprises à proposer des contrats plus longs.

Un autre amendement du groupe GDR étend jusqu'à fin octobre le dispositif d'aides aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise du covid-19 en Guyane et à Mayotte.