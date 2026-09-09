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Rejoins So Foot en stage : toutes les infos pour la saison 2026-2027
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 15:41
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Rejoins So Foot en stage : toutes les infos pour la saison 2026-2027

Rejoins So Foot en stage : toutes les infos pour la saison 2026-2027

L’infernal mercato du football a peut-être fermé ses portes dans la majorité des championnats, ce n’est pas le cas pour tout le monde. So Foot lance son recrutement pour dénicher de nouveaux talents pour la saison à venir .

Tu aimes écrire et lire, tu adores le foot sans t’interdire d’être curieux⋅se de tout le reste, tu connais bien l’univers de So Press et tu recherches un stage conventionné (obligatoire) de trois mois pour la saison 2026-2027 ? Ta place est peut-être au sein de la rédaction de sofoot.com. Le stage se déroule à temps plein, dans les locaux de So Foot dans le 18 e arrondissement de Paris.…

SF pour SOFOOT.com

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