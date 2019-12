Inscrivez-vous pour retrouver chaque jour une sélection d'infos sous forme de story dans vos statuts WhatsApp.

Accédez à l'essentiel de l'actualité africaine directement sur votre smartphone ! Nos journalistes, basés à Paris et en Afrique, enquêtent et décryptent la politique, l'économie, la culture, le sport, le développement et les innovations d'un continent en mouvement. Chaque jour, nous vous proposons d'explorer leurs reportages dans l'onglet « statuts » de votre application WhatsApp.

Pour accéder à cette édition gratuite, vous devez avoir l'application WhatsApp téléchargée sur votre smartphone. Suivez alors ces trois étapes :

1) Cliquez sur ce lien depuis votre smartphone, qui vous redirigera vers le compte WhatsApp du Monde Afrique. 2) Envoyez le message « Je souhaite accéder au nouveau service WhatsApp du Monde Afrique » : il est pré-enregistré, vous n'avez plus qu'à l'envoyer ! 3) Enregistrez notre numéro de téléphone dans votre répertoire.

Information concernant vos données personnelles : Votre inscription à ce service conduit Le Monde, responsable de traitement, à conserver votre numéro de téléphone pour vous donner accès aux statuts publiés par Le Monde Afrique ou répondre à une discussion que vous seriez susceptible d'initier. Vos données ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées jusqu'à votre désinscription du service, que vous pouvez demander à tout moment en envoyant le message « STOP ». Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification, de portabilité, de suppression et d'opposition au traitement des informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données - 80 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. Pour toute information complémentaire ou réclamation: www.cnil.fr.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr