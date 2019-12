Réinstallation de réfugiés : l'Intérieur se targue d'avoir honoré ses engagements de 2017

Alors que se tenait ce mardi le premier Forum mondial sur les réfugiés au siège de l'ONU à Genève, le ministère de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué que la promesse lancée par Emmanuel Macron en 2017 de réinstaller en France 10 000 migrants d'ici fin de cette année « sera atteinte ». Protection et intégration des réfugiés en : @gerardcollomb a reçu Filippo Grandi, le Haut-Commissaire des Nations Unies pr les #réfugiés pic.twitter.com/nIFrWn3wDi-- Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) October 9, 2017 Au 17 décembre 2019, « ce sont 9 783 réfugiés qui ont été réinstallés » dans l'Hexagone. La majorité, 70 %, vient de Syrie, les autres d'Afrique subsaharienne, précise le communiqué, signé du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nunez. Ils clament qu'« avec ce bilan, la France peut aujourd'hui s'honorer d'être devenue l'un des principaux pays de réinstallation dans le monde et le premier en Europe sur la période 2018-2019 ».Jordanie, Turquie, Liban, Niger et TchadCes migrants réinstallés se sont rendus en France de façon légale, et non en s'exposant « à un voyage parfois au péril de leur vie », après avoir été identifiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) comme étant en besoin de protection, insiste Beauvau. LIRE AUSSI > AME, quotas... : les mesures du gouvernement pour une immigration « maîtrisée »« Les réfugiés concernés sont entendus depuis leur pays de résidence (Jordanie, Turquie, Liban, Niger et Tchad) par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui garantit leur éligibilité au programme, puis accueillis en France par des associations spécialisées », détaille le communiqué.En septembre 2017, l'envoyé spécial du HCR pour la Méditerranée centrale, Vincent Cochetel, avait demandé que la France « clarifie au plus tôt » son engagement sur le ...