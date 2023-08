information fournie par So Foot • 31/08/2023 à 16:11

Reinier (Real Madrid) proche de Frosinone

On a déjà vu joueur plus attaché à son club…

Alors qu’il appartient au Real Madrid depuis 2020, mais qu’il n’a toujours pas disputé de match sous le maillot des Merengues , le joueur brésilien Reinier pourrait rejoindre la Serie A. Selon le journaliste de SkySport Gianluca Di Marzio, le club de Frosinone est très proche de faire signer celui qui a été champion olympique avec sa sélection il y a deux ans. Ce départ serait étonnant pour la Maison-Blanche, qui, depuis les départs de Benzema et de Hazard, n’est plus très fournie offensivement. Si le joueur de 21 ans signait en Italie, ce serait une nouvelle découverte pour l’ancien joueur de Flamengo qui a déjà joué en Liga à Girona et en Bundesliga au Borussia Dortmund.…

