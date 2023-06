Réindustrialisation: Borne encourage la réhabilitation de friches industrielles

Elisabeth Borne a encouragé vendredi les patrons industriels français à réhabiliter les milliers de friches laissées par la désindustrialisation du pays, afin de mener à bien leurs projets d'extension d'usines ou de décarbonation.

"Il y a entre 90.000 et 170.000 hectares de friches industrielles dans notre pays. Nous disposons donc du foncier nécessaire pour concilier réindustrialisation et sobriété foncière, mais à une condition: réhabiliter ces friches", a dit Mme Borne lors d'un Conseil national de l'industrie (CNI) qui s'est tenu vendredi.

L'industrie française a besoin de "20.000 hectares" pour "installer de nouveaux projets d'ici 2030", a-t-elle rappelé lors d'un bref discours en ouverture de la réunion.

Le Conseil national de l'Industrie réunissant les dirigeants et les syndicats des principales branches industrielles et les pouvoirs publics, s'est tenu en marge du salon aéronautique du Bourget, lui aussi placé sous le signe de la réduction de l'empreinte carbone du secteur cette année.

Interrompue dans son exposé par le bruit d'un avion de combat Rafale en pleine démonstration aérienne, Mme Borne a d'ailleurs noté que ce n'était "pas encore un avion électrique".

Outre les pavillons d'Airbus, de Dassault et de Safran, la Première ministre s'est attardée au pavillon des métiers, alors que le secteur de l'aérien en pleine reprise après la crise du Covid est confronté à des difficultés de recrutement, comme le reste de l'industrie.

Elle a espéré que la réindustrialisation en cours "bénéficie à tous les territoires" et annoncé le lancement de la deuxième phase du programme Territoires d'industrie, un programme d'aides publiques ciblées pour des PME ou entreprises innovantes qui souhaitent investir pour se moderniser : 100 millions d'euros seront dans cette enveloppe, a-t-elle dit.

Sur la décarbonation proprement dite, qui nécessite de gros investissements en électrification notamment pour abandonner les énergies fossiles, la Première ministre a détaillé l'emploi du milliard d'euros annoncé jeudi soir en aides publiques issues du plan France 2030.

Quelque 250 millions d'euros seront ainsi ouverts pour des projets "de petite et moyenne ampleur", et "750 millions d'euros" iront à des "projets de plus grande ampleur, reposant sur des technologies émergentes", a-t-elle dit.