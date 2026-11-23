Le président Emmanuel Macron regarde la maquette d’un avion d’essai A380 destiné à des moteurs de nouvelle génération, lors d’une visite de la chaîne d’assemblage d’Airbus à Blagnac, près de Toulouse, le 23 novembre 2026 ( POOL / Manon Cruz )

Emmanuel Macron a annoncé lundi qu'une aide de 350 millions d'euros pour la recherche dans l'aéronautique allait être "sanctuarisée" et que des zones industrielles spéciales, bénéficiant de procédures "simplifiées", allaient être créées pour accélérer la réindustrialisation du pays.

"Je voulais vous confirmer le chiffre de 350 millions d'euros, qu'on va sanctuariser, pour le CORAC (Conseil pour la recherche aéronautique civile)", qui structure ces enjeux au sein de la filière, a-t-il déclaré lors d'une visite chez le constructeur Airbus à Toulouse (sud-ouest).

"Ça va nous servir à sécuriser, à accroître la résilience de nos chaînes de valeur dans certains domaines très critiques où on a des dépendances, mais aussi sécuriser notre approvisionnement en matière de semi-conducteurs", a-t-il ajouté.

Les acteurs de la filière étaient inquiets quant à la pérennisation de l'enveloppe du CORAC, de l'ordre de 300 millions d'euros ces dernières années, notamment à destination des petites entreprises, dans un contexte budgétaire très contraint et alors que le secteur est engagé dans une décarbonation massive et coûteuse.

"Les budgets ruissellent quand une partie de l'argent du CORAC va vers les entreprises de taille intermédiaire et les PME françaises", a rappelé Olivier Andriès, directeur général de Safran et patron du Gifas, le groupement des industries aérospatiales françaises, fin octobre dans La Tribune.

Le chef de l'Etat doit réunir lundi soir à l'Elysée 200 dirigeants d'entreprises, dont beaucoup de PME, sur les enjeux de sécurité économique, notamment en matière de cyber et de métaux critiques, ainsi qu'une série d'autres le 2 décembre sur ceux de l'intelligence artificielle.

Face au "défi de la décarbonation" et "des compétiteurs, en particulier la Chine", "il faut aller plus vite" dans la simplification" même si le délai pour créer un centre industriel a déjà été réduit de 17 à 10 mois en "quatre ans", a poursuivi Emmanuel Macron.

Le président Emmanuel Macron (c) et le PDG d’Airbus, Guillaume Faury (g), dans la carlingue du futur A350F, un avion-cargo gros-porteur de nouvelle génération, sur le site Airbus Jean-Luc Lagardère, à Blagnac, près de Toulouse, le 23 novembre 2026 ( POOL / Manon Cruz )

"Des zones industrielles à fort potentiel où l'État, avec les régions, va supersimplifier les procédures (sur) le foncier, le raccordement du foncier, paralléliser toutes les procédures pour essayer d'être les plus rapides d'Europe vont pour cela être instaurées", a-t-il dit, citant notamment l'exemple des data centers.

Ce déplacement s'inscrivait dans le cadre d'un sommet Choose France durant lequel plus de 200 projets industriels et près de 15 milliards d'euros d'investissements nouveaux d'entreprises françaises dans l'Hexagone seront mis à l'honneur.

La PME lyonnaise Elyse Energy présente ainsi un projet d'usine de production de biocarburants pour l'aviation dans les Pyrénées-Atlantiques chiffré à 1,6 milliard d'euros, a confirmé l'entreprise à l'AFP.

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