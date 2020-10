Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reims se saborde contre Lorient Reuters • 17/10/2020 à 19:14









Reims se saborde contre Lorient par Samuel Messberg (iDalgo) Le Stade de Reims recevait Lorient pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1 à Auguste Delaune et s'est incliné sur le score de 3 buts à 1. Ils avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Cassama à la 15ème minute d'une superbe frappe à l'entrée de la surface. Dés le retour des vestiaires les Lorientais sont revenus détermines et ont mis une grosse pression sur les locaux. Hamel (61'), Wissa (64') et Moffi (80') ont offert la victoire aux Merlus. Mais les Rémois ont aussi pris deux cartons rouges, le premier par Cassama à la 70ème et le second à la 90ème pour une faute inutile de Donis. Au classement Lorient prend la 16ème place tandis que Reims s'enfonce à la 19ème place et n'a que 2 points après 7 journées. Lors de son prochain match, Lorient recevra Marseille tandis que Reims ira à Montpellier.

